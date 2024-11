Gert van Leeuwen uit Veenendaal was jarenlang een fan van Stella. „Mijn vrouw en ik hebben daar drie keer een e-bike gekocht. Op de mijne heb ik vrijwel probleemloos 25.000 kilometer gereden. Dat was echt een prima fiets.”

Een tijdje terug begon het enthousiasme van Van Leeuwen echter te tanen. „Kort nadat we er een derde e-bike van hadden besteld, in november 2022, hoorden we dat het filiaal van Stella in onze woonplaats ging sluiten. Dat betekende dat we voor het onderhoud naar Amersfoort of Tiel moesten. Als we dat eerder hadden geweten, zouden we zeer waarschijnlijk voor een ander merk hebben gekozen.”

Garantie

Afgelopen september stopte de laatst gekochte fiets er plotseling mee. „Ik ging er eerst mee naar een fietsenmaker in Veenendaal, maar die kon de problemen niet oplossen en adviseerde ons om naar een vestiging van Stella te gaan. Daar werden we goed geholpen. Ze hebben een nieuwe motor en sensor op de fiets gezet en daarna deed hij het weer prima. Het herstel kostte 450 euro, maar omdat we garantie hadden, hoefden we niets te betalen.”

Het leek dus goed af te lopen, maar op 8 november was het weer raak, hetzelfde probleem deed zich voor. Alleen zat Stella inmiddels in moeilijkheden, terwijl Van Leeuwen van het bedrijf afhankelijk was. „Daar zit je dan, met een fiets van nog geen twee jaar oud, waar je niets mee kunt.”

Overname

Van Leeuwen hoopt dat Stella zal worden overgenomen. „Ik heb begrepen dat het soms zo gaat, en dat de onderneming die het failliete bedrijf koopt vaak de garantie handhaaft.”

Inmiddels heeft curator Frans van Oss van advocatenkantoor OMVR laten weten dat zich een flink aantal geïnteresseerden heeft gemeld. Hij kan nog niet aangeven of een van deze partijen een goed bod heeft gedaan.

Onbereikbaar

Remco Vissink, een andere gedupeerde, herkent zich in het verhaal van Van Leeuwen. „Sinds juli 2023 heb ik mijn vierde fiets van Stella. Helaas gaf die problemen, waarmee ik een paar keer bij de vestiging van Stella in Amersfoort ben geweest. Voor woensdag 13 november had ik daar een reparatieafspraak staan, onder meer omdat de ondersteuning van de e-bike het niet meer doet. Helaas bleken alle filialen van het bedrijf op die dag plotseling dicht te zijn. Ook waren ze telefonisch onbereikbaar.”

Klanten die een aanbetaling hebben gedaan voor een nog niet geleverde fiets maakten zich in eerste instantie eveneens zorgen. Maar dat hoeft niet meer. Stella heeft laten weten dat de betreffende kopers hun geld terugkrijgen. Als het goed is hebben ze daar inmiddels bericht van ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan is het verstandig om contact op te nemen met de curator.

Terugbetaling

Een terugbetaling van aanbetalingen is vrij uitzonderlijk bij faillissementen. Dat de curator er ruimte voor ziet, betekent dat de fietsenfabriek nog over financiële middelen beschikt. Of dat hoop biedt voor andere schuldeisers, valt niet te zeggen.

Mensen die hun e-bike voor reparatie bij een filiaal van Stella hebben staan, krijgen die terug. Het bedrijf zegt ook daarover contact met de klanten te hebben gehad. Zijn de fietsen gerepareerd en is daar nog niet voor betaald, dan moet dat alsnog gebeuren.