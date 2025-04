Wall Street terughoudend in aanloop naar stortvloed resultaten

Daarnaast zorgde het uitblijven van vooruitgang in de handelsbesprekingen van president Donald Trump voor terughoudendheid op de financiële markten. Toch eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op 40.227,59 punten. De breder samengestelde S&P 500-index sloot een fractie hoger op 5528,75 punten, terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,1 procent zakte tot 17.366,13 punten.

Deze week markeert de eerste honderd dagen van de tweede termijn van Trump. Na zijn verkiezingswinst in november schoten de beursgraadmeters omhoog, maar door de onrust over zijn handelsbeleid is die winst volledig verdampt. Sinds de beëdiging van Trump op 20 januari daalde de S&P 500-index met 8 procent. Daarmee zijn de eerste honderd dagen van Trump de zwakste start voor Wall Street bij het begin van een presidentiële ambtstermijn sinds de jaren zeventig.

Ondertussen blijven de signalen rond de handelsoorlog tussen de VS en China tegenstrijdig. Volgens Trump vinden er gesprekken plaats, maar China ontkent dat. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei maandag dat het aan Beijing is om de eerste stap te zetten in het de-escaleren van het conflict over importheffingen. Volgens hem wordt er wel vooruitgang geboekt in de handelsbesprekingen met andere landen, en zou een deal met India „een van de eerste” kunnen zijn die tot stand komt.

Colgate-Palmolive was een opvallende daler met een verlies van 3,1 procent. De maker van tandpasta en shampoo verlaagde vorige week zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De olieprijzen gingen maandag omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 61,90 dollar. Brent zakte eenzelfde percentage tot 65,68 dollar.