De Europese Unie slaagt er waarschijnlijk niet in om in 2030 een vijfde van de wereldwijde markt voor microchips voor haar rekening te nemen. Dat concludeert de Europese Rekenkamer (ERK) maandag in een nieuw rapport. Volgens de ERK is de EU-strategie voor de microchipsector „dringend aan een realitycheck toe”.