Amerikaanse shoppers veel duurder uit bij Chinese webshop Temu

Voorheen waren pakketten tot 800 dollar vrijgesteld van heffingen. Maar vanaf 2 mei worden ze belast met een speciaal tarief van 120 procent van de productwaarde of een minimumbedrag van 100 dollar per poststuk. Er zijn geen extra importkosten voor artikelen die al in Amerikaanse magazijnen liggen. Niet alle producten worden dus direct duurder.

Ook de Chinese fastfashionwebshop Shein heeft de Amerikaanse prijzen voor meerdere producten verhoogd, vooruitlopend op de importheffingen die gaan gelden voor kleine pakketjes. Bijvoorbeeld jurken en speelgoed zijn voor Amerikaanse consumenten bij Shein flink duurder geworden als gevolg van de handelsstrijd.

Vorige maand en deze maand profiteerden Temu en Shein nog flink van de verhoogde importheffingen. Amerikaanse consumenten hadden juist veel spullen zoals huishoudelijke apparaten en make-upkwasten ingeslagen. De maand maart was volgens Shein zelfs een van de beste van de afgelopen twaalf maanden.