Chipbedrijf Besi licht hoger op Damrak na adviesverhoging

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 875,50 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 820,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent. Afgelopen week veerden de beurzen op door optimisme over toenadering tussen de VS en China op handelsgebied. Ook reageerden de markten opgelucht toen de Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij centralebankbaas Jerome Powell niet wil ontslaan.