Japans energiebedrijf overweegt lng-project Alaska om handelsdeal

„We zien Alaska als een van de veelbelovende inkoopbronnen”, zei een leidinggevende van Jera maandag tijdens een persbijeenkomst. Jera is de grootste lng-inkoper van de wereld.

Het lng-project in Alaska ter waarde van 44 miljard dollar is een lievelingsproject van president Donald Trump. De productielocatie wordt al tientallen jaren in verschillende vormen voorgesteld. Maar het is lastig gebleken om bindende langetermijncontracten te regelen en de benodigde investeringen binnen te halen. De initiatiefnemers van het project proberen nu Aziatische lng-importeurs aan zich te binden uit onder meer Japan, Zuid-Korea en Taiwan.

De Japanse premier Shigeru Ishiba zei eerder deze maand dat het project onderdeel moet zijn van een handelspakket. Zuid-Korea zou ook overwegen om aan het project mee te doen. De VS willen hierover een top houden op 2 juni met de ministers van de drie landen, heeft The New York Times gemeld.

De VS hebben Japan en veel andere landen onlangs een importheffing van 10 procent opgelegd. Daarnaast heeft Japan last van de Amerikaanse heffingen op auto’s, staal en aluminium.