Durfinvesteerders jagen op kansen in Europese defensiesector

Private durfinvesteerders zoeken massaal naar investeringsmogelijkheden in de Europese defensiesector om te profiteren van de omvangrijke militaire expansie in de regio. De houding van investeerders tegenover de defensiesector is de afgelopen maanden flink veranderd. Voorheen werd de sector juist gemeden om het kapitaalintensieve karakter en de ethische risico’s rond investeringen in wapens.