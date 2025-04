Rusland arresteert Oekraïner na moordaanslag op generaal

De Russische generaal Jaroslav Moskalik kwam om het leven toen hij langs een auto liep die ontplofte. Volgens de FSB heeft de verdachte, Ignat Koezin, de explosieven geplaatst in de geparkeerde Volkswagen. De bom zou vanuit Oekraïne tot ontploffing zijn gebracht.

De Russen hebben een video naar buiten gebracht waarop te zien zou zijn dat Koezin schuld bekent. Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden dat gebeurt en of hij onder druk is gezet.

De autoriteiten in Kyiv hebben niet gereageerd op de explosie en de beschuldigingen uit Moskou.