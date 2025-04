China ontkent handelsgesprekken met VS, ondanks beweringen Trump

Het Chinese handelsministerie ontkende donderdag al dat er onderlinge handelsgesprekken waren. In een verklaring die zaterdag op WeChat werd geplaatst, herhaalde de Chinese ambassade in Washington dit en stelde dat „er geen overleg of onderhandelingen tussen China en de VS over tariefkwesties zijn geweest, laat staan enige overeenkomst”.

Volgens China zijn beweringen over een dialoog „niets anders dan misleidend”. „Als de VS het probleem echt via dialoog willen oplossen, moet het eerst de fouten corrigeren, stoppen met het bedreigen en onder druk zetten van anderen, en alle eenzijdige tariefmaatregelen tegen China volledig intrekken.”