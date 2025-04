Beleidsmakers opgelucht dat VS bij IMF en Wereldbank blijven

„De VS zijn absoluut cruciaal voor multilaterale instellingen”, aldus de Poolse minister van Financiën Andrzej Domański. „We zijn blij dat ze blijven.” De Oostenrijkse centralebankpresident Robert Holzmann kwam ook met die boodschap: „Deze week was er voorzichtige opluchting.” Holzmann bleef wel voorzichtig. „Er was een ommekeer (in de houding van de Amerikaanse regering), maar ik vrees dat dit misschien niet de laatste is. Ik blijf mijn bedenkingen houden.”

Bessent riep op tot een koerswijziging voor het IMF en de Wereldbank, maar benadrukte ook dat ze een „cruciale rol” vervullen en dat de VS bereid zijn met hen samen te werken. De twee zouden zich moeten concentreren op hun kerntaken: macro-economische stabiliteit en ontwikkeling. Volgens Bessent waren de instellingen te ver afgedwaald naar kwesties als klimaatverandering.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva benadrukte naar aanleiding van de Amerikaanse zorgen dat het IMF een ledenorganisatie is en doet wat haar leden willen. Ook de Wereldbank lijkt open te staan voor de Amerikaanse visie. De bank kijkt nu ook naar mogelijke financiering voor kernenergie, wat aansluit bij de oproep van de VS.