Koninklijke familie komt aan in Doetinchem

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem kijkt uit naar een „mooie en bijzondere dag in het hart van de Achterhoek”. Boumans is „heel erg blij” dat de koninklijke familie zijn stad heeft gekozen om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. „We hebben een mooi programma in elkaar gezet, waarin de Achterhoek centraal staat.”

Boumans prijst voorafgaand aan de festiviteiten de vele mensen die zaterdag op de been zijn om alles in goede banen te leiden. „Er zijn ongeveer 300.000 Achterhoekers. Ik denk dat de helft daarvan direct of indirect betrokken is.” De burgemeester is trots „dat we met elkaar de schouders eronder hebben gezet”.

De koninklijke wandeling begint vanwege de begrafenis van paus Franciscus een uur later dan gepland. „Een bijzondere wending”, aldus Boumans. „We hadden met veel dingen rekening gehouden, maar het overlijden van de paus stond niet in ons draaiboek.” Boumans is zich ervan bewust dat de uitvaart van de paus voor veel mensen zeer betekenisvol is. „We zijn daar in goed overleg op de beste manier mee omgegaan.”