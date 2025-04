Koningsdag 2025 in foto’s

2025-04-26 12:16:59 DOETINCHEM - Koningin Maxima, koning Willem-Alexander (l-r) tijdens Koningsdag in Doetinchem. Het koninklijk gezin en leden van de koninklijke familie liepen door de stad in de provincie Gelderland. De wandeling ging een uur later van start dan gebruikelijk, vanwege de uitvaart van paus Franciscus. ANP EMIEL MUIJDERMAN