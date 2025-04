Zo ziet Koningsdag er in Doetinchem uit

Vorig jaar was de koninklijke familie in Emmen en ook nu is het oosten van het land het reisdoel. De koning viert zijn 58e verjaardag zaterdag in de Achterhoek. Jarig is hij dan nog niet, dus of hij gefeliciteerd wordt, moeten we afwachten. Doetinchem ontziet de zondag overigens niet; ook dan zijn er nog tal van activiteiten. Maar de koninklijke familie is dan al weg.

Prinses Ariane is er zaterdag niet bij, vanwege de afronding van haar studie in Italië. Even werd gespeculeerd dat koningin Máxima of prinses Amalia ook die kant op zou gaan, voor de uitvaart van paus Franciscus, het staatshoofd van Vaticaanstad. Dinsdag werd echter bekend dat premier Schoof en minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken onze regering in Rome vertegenwoordigen. De koningsdagviering in Doetinchem begint om 12.00 uur, een uur later dan gepland was. Volgens de gemeente „uit respect”, en ook omdat de NOS zowel de uitvaartplechtigheid als de koningsdagviering rechtstreeks uitzendt.

Programma

In oktober vroeg het gemeentebestuur de inwoners ideeën om „een onuitwisbare indruk te maken op de koning en de rest van Nederland”. De gemeente verzocht de Doetinchemmers „groots te denken”, maar zei wel dat de ideeën „realistisch en uitvoerbaar” moesten zijn. Meer dan 300 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stuurden hun gedachtespinsels in. Daarvan zijn er honderd in het programma opgenomen.

De gemeente wil tijdens de koninklijke wandeling de vele gezichten van de regio laten zien. De rust en stilte van de natuur, maar ook de levendigheid en gezelligheid van de binnenstad. Het ouderwetse ambacht, maar ook de grote bedrijven die zich in de streek hebben gevestigd.

De Oranjes komen met de bus aanrijden vanaf de Burgemeester van Nispenstraat. Via de Plantsoenstraat wandelen ze naar de Raadhuisstraat. Vanaf daar gaat de route via de IJsselkade richting de Walmolen.

1. Welkomstlaan

Het koningsdagfeest begint bij theater Amphion. Daar nemen tweetaktcrossmotoren, elektrische brommers en speciale fietsen de koninklijke bus mee door de Welkomstlaan. Na de ontvangst door de kersverse Gelderse commissaris van de Koning, Wigboldus, en burgemeester Boumans laat de Achterhoekse popgroep Normaal het stuk ”Oerend hard” horen. Doetinchem haalt de familie in met een erehaag van vendeliers, met een vendel dat met kunstmatige intelligentie is ontworpen.

2. Vogelschieten

De vorstelijke gasten gaan kijken bij het traditionele vogelschieten. Iedere schutterij in de Achterhoek heeft een koningspaar. Zij zijn dat geworden doordat ze een houten vogel hebben geschoten. De vogels op Koningsdag zijn beschilderd door basisschoolleerlingen. De juf die dat coördineerde, heet zelf Van der Valk.

3. Kunst en cultuur

Via meerdere podia in het Mark Tennantplantsoen neemt Doetinchem de koninklijke familie „mee op reis door onze traditie en innovatie”, met dans en muziek.

4. Keukentafel

In de Achterhoek gebeurt alles aan de keukentafel, zeggen de opstellers van het programma. „Daar maken we samen de mooiste plannen. De Stadsboerin van Doetinchem, Ellen Willems, ontvangt de koninklijke familie aan haar keukentafel. De familie maakt kennis met lokale boeren en de koks, die kleine gerechten maken. Aan tafel zitten 58 gasten –een verwijzing naar de leeftijd van de koning–, onder wie jarigen op 27 april en de oudste inwoner van Doetinchem. Het boerenerf heeft uitzicht op de Sportlaan, waar een oranje bal sporters in beweging brengt.” De maaltijd is een ode aan Anna Reintjes. Zij fietste elke dag naar haar twee koeien, molk die met de hand en ging met twee emmers melk in de fietstas naar huis. Een paar jaar na haar dood startte Ellen Willems het project Stadsboerin.

5. Sportlaan

Sporttalenten uit de Achterhoek laten zien wat ze kunnen.

6. Vraag en antwoord

In De Kleine Vijverberg –een stadion dat is nagebouwd op de Raadhuisstraat– gaan de koninklijke gasten in drie groepen de strijd met elkaar aan in een quiz. Vanuit het stadion is er zicht op de Hamburgerpoort, een kunstwerk dat herinnert aan de vier stadspoorten en dat op 26 april voor één dag is omgedoopt tot Koningspoort.

7. Tijdlijn

Presentatie over verleden, heden en toekomst van Doetinchem.

De Walmolen, eindpunt van de route op Koningsdag. beeld ANP, Emiel Muijderman

8. Afsluiting

Het programma wordt afgesloten op het festivalterrein bij de Walmolen, aan de oever van de Oude IJssel. Daar zwaait Doetinchem de leden van de koninklijke familie uit na een muzikaal optreden, een dankwoord van de koning en de burgemeester en het zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus „dat over heel de Oude IJssel te horen zal zijn”.

