Justitieminister VS over arrestatie rechter: niemand boven de wet

Dugan werd vrijdag bij het gerechtsgebouw waar ze werkt opgepakt door de veiligheidsdienst FBI. Ze wordt ervan verdacht de Mexicaanse Eduardo Flores-Ruiz te hebben geholpen te ontsnappen via een zijdeur van de rechtszaal toen een groep immigratieambtenaren hem probeerde op te pakken. Dat gebeurde vorige week vrijdag.

De arrestatie van Dugan is „een gigantische escalatie in de strijd die de regering-Trump voert met lokale autoriteiten over de uitvoering van de immigratiewetgeving”, schrijft The New York Times.