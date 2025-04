AEX sluit licht hoger na tegenstrijdige signalen over handel

De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 872,84 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 818,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs boekten winsten tot 0,8 procent, Londen bleef steken op een plus van ongeveer 0,1 procent.

Volgens mediaberichten overweegt China extra importheffingen op bepaalde medische apparatuur en chemicaliën uit de Verenigde Staten te schrappen. Dat zou een signaal zijn dat het handelsconflict tussen ’s werelds twee grootste economieën niet verder escaleert. Tegelijkertijd spreekt China de claim van de Amerikaanse president Donald Trump tegen dat er handelsgesprekken lopen tussen Washington en Beijing.

In de AEX was chemicaliëndistributeur IMCD de grootste winnaar met een plus van 7,6 procent. Het bedrijf presenteerde meevallende kwartaalcijfers, maar waarschuwde wel dat het nog onduidelijk is hoe handelsspanningen de resultaten de rest van het jaar beïnvloeden. Een dag eerder kelderde het aandeel nog na het plotselinge vertrek van topvrouw Valerie Diele-Braun. Ook verlichtingsbedrijf Signify kwam met kwartaalcijfers en eindigde 1,2 procent hoger.

Bouwbedrijf Heijmans won bij de middelgrote fondsen bijna 9 procent en eindigde bovenaan in de MidKap. De wachtrij van bezwaarprocedures voor nog te bouwen woningen is geslonken, werd duidelijk uit een kwartaalupdate. De verkoop van nieuwbouwwoningen bleef in het eerste kwartaal stabiel. Het bedrijf hield vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De euro zakte net geen 0,1 procent ten opzichte van de dollar tot 1,1371 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 62,77 dollar. Ook Brentolie daalde miniem in prijs tot 66,52 dollar per vat.