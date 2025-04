Heijmans signaleert opsteker woningbouw: bezwaarwachtlijst slinkt

Topman Ton Hillen noemt dit „positief”. Hij zegt al langer dat procedures sneller moeten omdat anders niet snel genoeg meer woningen kunnen worden gebouwd. Eerder deed Hillen ook een oproep aan Nederlanders om te stoppen met het voortdurend bezwaar maken tegen projecten bij hen in de buurt.

Heijmans had vorig jaar al flink meer nieuwbouwhuizen verkocht dan het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van dit jaar verkocht het bedrijf 939 woningen, ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. „We zien duidelijk een blijvende vraag naar woningen, gezien de woningnood in Nederland.”

Volgens een handelsbericht van Heijmans kenden alle takken van het bedrijf, ook de divisie die zich bezighoudt met bijvoorbeeld dijkversterking, een solide start van het jaar. Daarom handhaaft de onderneming haar eerder afgegeven financiële verwachtingen voor 2025. Dat betekent dat Heijmans nog steeds mikt op een omzet van bijna 2,8 miljard euro.

De orderportefeuille bedraagt 2,9 miljard euro. Hillen noemt dat „van goede kwaliteit en op niveau”. „De afgelopen weken zien we toenemende onzekerheid in de wereldhandel”, geeft de bestuursvoorzitter verder aan. De impact op Heijmans, dat alleen in Nederland actief is en voor het grootste deel werkt met Europese leveranciers, lijkt volgens hem „beheersbaar”.