Personeel Enschedese bandenfabriek Apollo vrijdag bijeengeroepen

Tegen de krant Tubantia zeggen vakbonden CNV en FNV het ergste te vrezen. De zegsman van de fabriek, voorheen bekend als Apollo Vredestein, wil niet zeggen wat de mededeling is. Hij bevestigt wel dat de commercieel topman van het Indiase Apollo Tyres, Benoit Rivallant, aanwezig zal zijn in Enschede.

In 2020 kondigde het toenmalige Apollo Vredestein een massaontslag aan waarbij de helft van alle banen verloren ging. Dat was volgens het bedrijf nodig omdat op het grootste deel van de in Enschede geproduceerde banden verlies werd geleden.