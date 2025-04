Nederland is gebruikt in voorverkenning aanslagen met luchtvracht

Nederland is gebruikt voor voorverkenningen van aanslagen met brandbommen en explosieven in luchtvrachtpakketten. Doel was om deze pakketten zonder brandbare lading van het ene land - via Nederland - naar andere landen te sturen. De lege pakketten zijn onderschept, meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) donderdag. „Nederland was niet het doelwit, maar we hebben wel gezien dat er logistieke verkenningen hebben plaatsgevonden „, aldus AIVD-directeur Erik Akerboom.