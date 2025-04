Ambassadeur van Iran op matje geroepen om liquidatiepogingen

De inlichtingendienst AIVD meldde donderdag in zijn jaarverslag dat „op basis van inlichtingen” het Iraanse bewind „waarschijnlijk verantwoordelijk” is voor de mislukte liquidatiepoging in Haarlem. Hetzelfde geldt voor de moordaanslag op de Spaanse politicus en Iran-criticus Alejo Vidal-Quadras, die eveneens mislukte.

Gabriel Osorio S. uit Colombia en de Tunesiër Mehrez A. werden aangehouden nadat het slachtoffer in Haarlem alarm had geslagen. Een vrouw uit Den Bosch is later opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Er zijn nog twee verdachten in deze zaak. De vrouw uit Den Bosch en de Tunesiër worden ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op de Spanjaard.