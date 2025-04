Friesland presenteert toekomstplannen voor stedelijk netwerk

Leeuwarden richt zich naast hoger onderwijs met een grote campus op zakelijke dienstverlening, terwijl in Heerenveen het zwaartepunt ligt bij topsport en in Sneek bij gezondheid, jachtbouw en watertoerisme. Drachten fungeert als knooppunt voor de hightechindustrie en mbo-instellingen.

Om de „fijnmazige structuur van voorzieningen” in stedelijke gebieden bereikbaarder te maken, is het van belang dat het openbaar vervoer van en naar dorpen wordt verbeterd. Goede verbindingen en reistijden van maximaal 30 minuten moeten ervoor zorgen dat verstedelijking niet leidt tot verschraling van het platteland. Wie met de auto komt, zal aan de rand van de stad moeten overstappen op fiets of ov. De plannen zouden het Friese landschap behouden en zelfs versterken.

In de vier stedelijke centra zijn de afgelopen tien jaar al bijna 20.000 woningen bijgebouwd, waardoor er nu in totaal meer dan 210.000 mensen wonen. Of er nu wel of geen Lelylijn komt, er is ruimte voor meer woningbouw. Vorig jaar maakten de vier al bekend dat er tot 2031 21.000 woningen worden gebouwd. Afhankelijk van de economische ontwikkeling zet het Fries Stedelijk Netwerk in op verdere groei in de jaren daarna. Ook in kleinere kernen is ruimte voor uitbreiding.

Hoewel de regering een deel van het budget voor de Lelylijn heeft weggesluisd, is het miljardenproject niet van de baan. Mocht de lijn worden aangelegd, dan kan een groot gedeelte van het Friese stedennetwerk worden aangesloten op het landelijke net, „wat de regio als geheel aantrekkelijker maakt”.

De gezamenlijke visie op werken, wonen, mobiliteit en voorzieningen moet nog verder worden uitgewerkt tot een verstedelijkingsstrategie en investeringsagenda richting 2050. Daarbij worden ook de andere Friese gemeenten, het waterschap en het Rijk betrokken.