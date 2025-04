Na ING verlaagt ook ABN AMRO spaarrente

Eerder deze maand verlaagde ING al de spaarrente, eveneens tot 1,25 procent. Het was voor het eerst sinds het najaar van 2023 dat de grootbank de rente aanpaste.

Eerder kregen de grootbanken nog kritiek dat zij hun rentes slechts beperkt opschroefden, nadat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentetarieven in rap tempo had verhoogd. De ECB is inmiddels begonnen met het verlagen van de rente, waardoor banken hun spaartarieven eveneens verlagen.

Rabobank kondigde in februari al renteverlagingen aan op verschillende spaarproducten. Spaarders krijgen over de eerste 20.000 euro nog wel 1,7 procent. Daarboven, tot een bedrag van 100.000 euro, is dit gedaald tot 1,4 procent.

Eerder werd bekend dat Nederlanders steeds meer bij banken in het buitenland sparen, waar de rentes vaak aanzienlijk hoger zijn. Het gaat om banken in onder meer Estland en Italië, maar ook wordt er veel geld gestald op rekeningen in Duitsland en België. „Dat Nederlandse banken een lage rente bieden, komt volgens de ACM door een gebrek aan concurrentie. In de rest van de EU ligt de spaarrente hoger”, aldus de financiële vergelijkingssite Spaarrente.nl.