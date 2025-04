Dove-moeder Unilever boekt lagere omzet door verkoop merken

Unilever wil zich meer richten op zijn belangrijkste merken en heeft daarom bepaalde andere merken van de hand gedaan. In december meldde het concern Unox en Zwan aan vleesproductenmaker Zwanenberg Food Group te verkopen. Ook Conimex werd verkocht. Verder werd vorige maand bekend dat De Vegetarische Slager naar concurrent Vivera gaat.

De omzet kwam uit op 14,8 miljard euro, dat is 0,9 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Daarbij had het concern ook last van ongunstige wisselkoersen. Unilever heeft wel meer producten verkocht. Ook zijn de prijzen verhoogd. Het bedrijf verdiende vooral meer aan de verkoop van producten van Dove, zijn grootste merk, en Vaseline en Magnum.