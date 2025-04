Trump denkt na gespannen top in Londen deal te hebben met zowel Poetin als Zelensky

„Ik dacht dat het makkelijker zou zijn om met Zelensky om te gaan”, zei Trump tegen verslaggevers in de Oval Office over de Oekraïense leider. „Tot nu toe was het lastig. Maar ik denk dat we een deal met beiden hebben.”

De uitspraken van Trump komen na een topoverleg in Londen tussen een Oekraïense delegatie, Europese bondgenoten en de Verenigde Staten. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky liepen de emoties tijdens dat overleg hoog op.

„Oekraïne zal de bezetting van de Krim niet erkennen; het is ons grondgebied, hierover valt niet te praten” Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne

De VS stellen voor Russische inlijving van de Krim officieel te erkennen. Maar Zelensky herhaalde woensdag dat dit voor hem onacceptabel is. „Oekraïne zal de bezetting van de Krim niet erkennen. Het is ons grondgebied, hierover valt niet te praten.” Volgens Zelensky druist Russische inlijving van de Krim bovendien in tegen de Oekraïense grondwet, die dan moet worden gewijzigd.

Staakt-het-vuren

Trump beschuldigt Zelensky ervan het vredesproces met zijn uitspraken te traineren. Met zijn kritiek verhoogt de president de druk op Kyiv om een vredesakkoord te accepteren waarvan critici vrezen dat het in het voordeel van Moskou is. Trump zegt „geen favorieten” te hebben, maar gewoon te willen dat de oorlog eindigt.

Kyiv en Europese bondgenoten vinden dat er eerst een staakt-het-vuren moet komen, net als duidelijkheid over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Pas daarna zegt Zelensky bereid te zijn direct met Rusland te onderhandelen over vrede. Een snel vredesakkoord zit er volgens de Oekraïense president echter niet in.

De Oekraïense eis voor een staakt-het-vuren was volgens ingewijden de reden voor de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio om woensdag niet aan te schuiven bij het overleg in Londen. In zijn plaats stuurde Washington gezant Keith Kellogg. Het was de bedoeling dat op ministersniveau de Amerikaanse voorstellen om de gevechten te stoppen, werden besproken. Het overleg ging op een lager niveau door.

Manipuleren

„Rusland blijft een staakt-het-vuren weigeren”, stelde Zelensky’s stafchef Andriy Jermak na afloop van het overleg met Amerikaanse, Franse, Britse en Duitse diplomaten. Daarmee „vertraagt Rusland het proces en probeert het de onderhandelingen te manipuleren”. Dat het overleg woensdag niet tot een doorbraak leidde, is dan ook de schuld van Rusland, stelde Jermak.

Woensdag op donderdagnacht heeft Rusland bovendien met drones en raketten Kyiv aangevallen. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven en vielen 63 gewonden, volgens de laatste cijfers.