„Laatste aanbod voor vrede” nadelig voor Oekraïne: Krim officieel erkend en definitief geen NAVO-lid 

Op tafel ligt een voorstel dat vorige week in Parijs werd gepresenteerd en door de Amerikaanse president Donald Trump het „laatste aanbod voor vrede” wordt genoemd. Uit de plannen lekte dat de Verenigde Staten de Russische annexatie van de Krim willen erkennen en het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne definitief buiten bereik is. Rusland zou op zijn beurt zijn claim op de nog niet veroverde gebieden in Oost-Oekraïne moeten opgeven.

De Financial Times (FT) meldde dinsdag op basis van ingewijden dat de Russische president Vladimir Poetin daar gehoor aan zou willen geven. Dat zou betekenen dat Rusland geen aanspraak meer maakt op de delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja die nu nog in handen zijn van de Oekraïners.

Het gerucht is opvallend. In eigen land kan Poetin het –omdat het in de grondwet is vastgelegd– slecht verkopen als het volledig in handen krijgen van de vier geannexeerde provincies niet is gelukt.

„Er doet veel fakenieuws de ronde, ook bij gerenommeerde media” Dmitri Peskov, woordvoerder Kremlin

Tegelijkertijd komt het voorstel niet onverwacht. Het ligt voor de hand dat Poetin Trump voor zich wil winnen. De Amerikaanse president zei vrijdag namelijk dat de VS zich „zeer binnenkort” terugtrekken als er geen overeenkomst wordt bereikt. Bovendien lijkt de Russische president –met het oog op het overleg in Londen– de indruk te willen wekken dat juist Oekraïne dwarsligger is.

Veiligheidsgaranties

Of Moskou meent wat er gezegd wordt, moet nog blijken. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov lijkt de claims van de FT bijvoorbeeld tegen te spreken. „Er doet veel fakenieuws de ronde, ook bij gerenommeerde media”, aldus Peskov dinsdagavond.

Ook Oekraïne stelt zich terughoudend op. President Volodymyr Zelensky zei dinsdag dat zijn land bereid is om direct met Rusland te onderhandelen, maar dan moet er eerst een staakt-het-vuren komen.

Volgens Zelensky is het onmogelijk snel afspraken te maken over alle voorwaarden voor vrede

Bovendien is het volgens hem onmogelijk snel afspraken te maken over alle voorwaarden voor vrede. Hij noemde als voorbeelden van lastige kwesties veiligheidsgaranties, de Oekraïense wens om lid te worden van de NAVO en het grondgebied.

Overigens zijn ook de Amerikaanse bedoelingen onduidelijk. Zo woont de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio de besprekingen in Londen niet bij. Namens de VS zou nu enkel de speciale gezant Keith Kellogg aanwezig zijn.

Mogelijk betekent Rubio’s afwezigheid dat ook Trump de verwachtingen over de bijeenkomst heeft bijgesteld. Zondag zei hij nog te hopen dat Moskou en Kyiv deze week een akkoord sluiten om het conflict in Oekraïne te beëindigen.