Seoul: 600 Noord-Koreanen gesneuveld in strijd tegen Oekraïne

Noord-Korea zou in totaal zo’n 15.000 militairen hebben gestuurd om Rusland te helpen. De buurlanden hebben de banden aangehaald sinds de Russische krijgsmacht in 2022 Oekraïne binnenviel. Het democratisch bestuurde Zuid-Korea volgt die ontwikkeling met bezorgdheid. Noord-Korea zou in ruil voor het sturen van troepen militair materieel ontvangen van Rusland en hulp bij de ontwikkeling van spionagesatellieten.

De Noord-Koreaanse militairen zouden ook nieuwe vaardigheden opdoen. Een lid van de inlichtingencommissie van het parlement zegt dat ze vertrouwder zijn geraakt met het gebruik van moderne wapens, zoals drones.