Een overijverige bankier en een spion van het eerste uur: deze mannen onderhandelen namens Poetin met de VS

Een New Yorkse pandjesbaas, een Amerikaanse veteraan, een KGB’er en een Russische investeerder lopen een vergaderzaal in Saudi-Arabië binnen. Het zou het begin kunnen zijn van een slechte mop, maar sinds de Verenigde Staten en Rusland onderhandelen over een staakt-het-vuren in Oekraïne is dit allesbehalve een grap. Wie zijn de onderhandelaars die Poetin naar voren schoof om met hun Amerikaanse tegenhangers Steve Witkoff en Mike Waltz te onderhandelen?