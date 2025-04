Doden en veel gewonden bij Russische raketaanval op Kyiv

In het oosten van Oekraïne werd de stad Charkiv getroffen door zeven raketten, maakte burgemeester Ihor Terechov bekend, die later toevoegde dat er „een enorme droneaanval” op de stad gaande was. Over slachtoffers in Charkiv is nog niets bekend.

De aanval vond plaats uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump fel had uitgehaald naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, omdat hij weigerde de bezetting van de Krim door Moskou te accepteren als vredesakkoord.