Advocaat Thijs H. gaat herzieningsverzoek indienen bij Hoge Raad

H. werd eerder door het hof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssummerheide in mei 2019. De rechters baseerden zich volgens Ficq vooral op het rapport van de betrokken psycholoog en psychiater, die door het hof zelf waren benoemd. „Stevige en duidelijke kritiek”, zegt Ficq over het oordeel van het college.

„Datzelfde rapport heeft een belangrijke rol gespeeld bij het terzijde schuiven van de conclusies van deskundigen van het Pieter Baan Centrum, die oordeelden dat Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Daarna volgde nog een tweede rapportage met dezelfde conclusie.”

Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde. „Het hof heeft een lange gevangenisstraf en tbs opgelegd aan een jongen die doodziek was en psychisch ontspoord op dat moment”, zegt Ficq. „Het hof heeft zich laten informeren door deskundigen die nu berispt zijn. Het oordeel van het college vormt een belangrijke bouwsteen van het herzieningsverzoek.”

Ficq zal de beslissing van het Centraal Medisch Tuchtcollege mede als een nieuw feit presenteren, een novum, dat nodig is om een herzieningsverzoek te doen bij de Hoge Raad. Als het hoogste rechtscollege de herziening toewijst, behandelt een ander gerechtshof de zaak opnieuw.