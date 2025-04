Kabinet wil meer plekken zoeken om naar aardgas te boren

Het ministerie heeft woensdag een akkoord gesloten met Energiebeheer Nederland en de branchevereniging van olie- en gaswinningsbedrijven over het winnen van gas op de Noordzee. Volgens de minister is het ondanks de energietransitie nog tot 2045 nodig om in Nederland gas te winnen.

Nederland is sinds 2018 netto-importeur van gas. Het kabinet wil minder afhankelijk worden van buitenlandse bronnen. Na het sluiten van het Groninger gasveld blijven de kleine gasvelden over. Die leveren op termijn te weinig gas om onafhankelijk genoeg te blijven.

Het vandaag gesloten akkoord gaat alleen over gaswinning op zee. Over gaswinning op land zijn geen nieuwe afspraken gemaakt. Een plan over de afbouw van die gasproductie volgt later.

Eind vorig jaar besloot Hermans om in het Groningse Warffum nog acht jaar lang gaswinning toe te staan, tot onvrede van bewoners.