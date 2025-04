Mechanisatiebedrijf Kraakman breidt uit in werkgebied failliet GroeNoord

Kraakman is al leverancier van landbouw-, tuin- en parkmachines in het noordwesten, midden en zuiden van het land. Daar telt het bedrijf zeventien vestigingen.

Het bedrijf springt in het gat dat achterbleef na het faillissement van branchegenoot GroeNoord in februari. GroeNoord had negentien vestigingen. Kraakman wordt nu dealer voor John Deeretractoren in heel Nederland en levert verder machines van onder meer de merken Kramer, AVR, Krampe, Siloking en Veenhuis.

Van de negen nieuwe vestigingen richten twee zich op de landbouw en zeven op tuin- en parkmachines. Kraakman spreekt van een „belangrijke stap richting landelijke dekking”.

De onderneming heeft de ambitie om meer vestigingen te openen en het dealerschap in heel Noord- en Oost-Nederland verder uit te breiden. Kraakman heeft ook 46 servicebussen op de weg. Daarmee kunnen klanten in het hele gebied bediend worden.

De negen nieuwe vestigingen komen in het Friese Akkrum, de Groningse plaatsen Zijldijk en Oldehove, de dorpen Smilde en Dalen (twee vestigingen) in Drenthe en in Dronten en Emmeloord (twee vestigingen) in Flevoland.