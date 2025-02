Het faillissement, dat vorige week door het bedrijf zelf was aangevraagd, werd dinsdag uitgesproken door de rechtbank Noord-Nederland.

Die negentien locaties zijn de hele week al gesloten en blijven tot nader order dicht. Volgens een verklaring op de website van het bedrijf is de storingsdienst wel bereikbaar voor spoedgevallen.

De curatoren Frank Omta en Sander Vos zeggen tegen RTV Noord dat ze streven naar een doorstart. Bij het bedrijf werken volgens de nieuwszender zo’n 300 mensen.

Volgens de website heeft GroeNoord in 2024 verlies geleden, met name door hoge ICT-kosten, rentelasten en snelstijgende personeelslasten. Daarnaast kampt het bedrijf volgens de directie met „de huidige marktomstandigheden en hevige concurrentie” en was het niet in staat de hogere kosten aan zijn klanten door te berekenen. „Doordat GroeNoord ook in 2025 een substantieel verlies verwacht, is er geen uitzicht op het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten in de huidige vorm.”