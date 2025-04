Brussel noemt boetes Apple en Meta ‘duidelijke boodschap’

„Dat betekent dat burgers volledige controle moeten hebben over wanneer en hoe hun gegevens online worden gebruikt en dat bedrijven vrij met hun eigen klanten kunnen communiceren”, benadrukt Eurocommissaris Henna Virkkunen (Digitale Zaken). Apple en Meta hebben dat niet gedaan en moeten „hun gedrag veranderen”.

De boete voor Apple is 500 miljoen, voor Meta 200 miljoen. Hoewel techbedrijven eerder hogere boetes hebben gekregen voor het overtreden van vergelijkbare wetten, zijn de boetes „proportioneel”, aldus een woordvoerder van de Commissie.

„Goed dat de EU optreedt en laat zien dat de techbro’s niet boven de wet staan. Maar bijvoorbeeld een boete van 200 miljoen, is natuurlijk wisselgeld voor Meta” reageert Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks-PvdA).

Anna Cavazzini, voorzitter van de parlementscommissie voor consumentenbescherming, is blij dat het besluit over de boete voor de Amerikaanse techbedrijven niet is uitgesteld door de handelsstrijd met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zou volgens haar de indruk geven dat „de EU gechanteerd wordt door de dreigementen van Trump”.