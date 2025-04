Europees Parlement wil na 2027 hoger budget voor de EU

Het huidige uitgavenplafond ligt op 1 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van de 27 EU-landen. Het Europarlement noemt geen nieuw percentage.

Meer budget is nodig omdat de VS zich terugtrekken uit hun mondiale rol, beargumenteert de begrotingscommissie. De EU moet meer geld uitgeven aan de Russische oorlog in Oekraïne. Ook is veel geld nodig om de concurrentiepositie van de EU te verbeteren en de klimaatcrisis aan te pakken.

De begrotingscommissie vindt net als de Europese Commissie dat er veel meer geld voor defensie-investeringen op de EU-begroting moet worden vrijgemaakt. Het parlement wil niet dat dit ten koste gaat van uitgaven voor bijvoorbeeld sociaal en milieubeleid. De Europarlementariërs zijn voor gezamenlijk lenen voor onder andere veiligheid en defensie.

„We willen een EU-begroting die de nieuwe prioriteiten zoals concurrentievermogen en defensie beter weerspiegelt en tegelijkertijd bestaande prioriteiten zoals landbouw beschermt”, zegt Europarlementariër Siegfried Mureşan die het eisenpakket mede heeft opgesteld.

De EU-begroting omvat nu jaarlijks ruim 121 miljard euro.

Het besluit van de parlementscommissie moet door een meerderheid van het Europarlement worden bekrachtigd. Het moet worden gezien als eisenpakket van het EP in de komende onderhandelingen met de Europese Commissie en lidstaten over de nieuwe meerjarenbegroting.