Brussel beboet Apple en Meta voor honderden miljoenen

Apple krijgt de boete omdat het bedrijf erop aanstuurt apps alleen in de eigen appstore aan te bieden. Volgens de wet moet het voor app-ontwikkelaars mogelijk zijn om via de Apple appstore hun klanten te informeren over alternatieve appstores en aanbiedingen. Dat doet Apple niet, ook niet na herhaaldelijke gesprekken met en waarschuwingen hierover door de Europese Commissie.

Meta krijgt de boete omdat het consumenten onvoldoende mogelijkheden geeft om minder persoonlijke data te delen via Facebook en Instagram. Tussen maart en november vorig jaar konden EU-burgers kiezen om Meta’s diensten gratis te blijven gebruiken als ze toestemming gaven dat hun persoonlijke data gebruikt kon worden voor gerichte advertenties. De andere optie was een betaald abonnement voor een advertentievrij Facebook en Instagram.

Daarbij zat geen keuze om geen persoonlijke data te gebruiken, concludeert de Commissie. In november vorig jaar introduceerde Meta naar eigen zeggen een vernieuwde gratis optie waarbij minder persoonlijke data zou worden gebruikt voor gerichte reclames. De Commissie onderzoekt nog of dit inderdaad het geval is.

Apple en Meta hebben zestig dagen om de boete te betalen. Doen ze dat niet, dan gaat het bedrag omhoog.

Eerder gaf de Europese Commissie veel hogere boetes aan techbedrijven voor het overtreden van EU-wetten. Vorig jaar maart kreeg Apple nog een boete van 1,8 miljard euro voor het niet naleven van een andere wet voor de appstore.

Een EU-bron zei woensdag dat de boetes voor de Amerikaanse techbedrijven losstaan van de handelstarieven vanuit de Verenigde Staten. In reactie op Amerikaanse importtarieven wilde de Europese Commissie tegentarieven invoeren op Amerikaanse producten. Dat plan is op pauze gezet, in de hoop dat EU en VS een deal kunnen sluiten.