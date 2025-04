Minister van Financiën VS voorziet afname spanningen VS en China

De VS hebben een heffing van 145 procent ingevoerd op de import van goederen uit China, dat op zijn beurt goederen uit de VS heeft belast met 125 procent. Bessent omschreef die situatie als een soort handelsembargo tussen de landen, een verbod op het drijven van handel. Een de-escalatie van het handelsconflict zou in de zeer nabije toekomst plaatsvinden, aldus de Amerikaanse minister.

Bessent zei verder te verwachten dat een alomvattende handelsovereenkomst tussen de VS en China nog twee tot drie jaar op zich kan laten wachten. De onderhandelingen over een dergelijke overeenkomst zijn volgens hem nog niet gestart.

Woordvoerster voor het Witte Huis Karoline Leavitt vertelde dinsdag tijdens een persconferentie dat president Trump haar had verteld dat de VS „het heel goed deden met betrekking tot een mogelijke handelsovereenkomst met China”. Of er al daadwerkelijk een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de Amerikaanse president en zijn Chinese evenknie Xi Jinping liet Leavitt evenwel in het midden.

Het Chinese ministerie van Handel meldde vorige week dat er nog communicatie was met Washington en dat Beijing nog steeds openstaat voor onderhandelingen met de VS als dit gebeurt op basis van wederzijds respect. Eerder zei China in de handelsoorlog met de VS desnoods te zullen vechten tot het einde.