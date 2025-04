Fractie Partij voor de Dieren Rotterdam zegt lidmaatschap op

Meer wil de woordvoerder niet kwijt over de kwestie. Volgens NRC zeggen Ruud van der Velden en Sabrina van de Peppel hun lidmaatschap van de landelijke PvdD op uit onvrede over het standpunt van de Tweede Kamerfractie over de Europese herbewapening. De Kamerfractie zou leden daarover niet hebben geraadpleegd.

„Er is alle ruimte binnen onze partij om van gedachten te wisselen over standpunten”, reageert de woordvoerder van de Kamerfractie, die onder leiding staat van Esther Ouwehand.

Fractievoorzitter Van der Velden reageerde dinsdagavond nog niet op vragen.