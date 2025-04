Geen ontslagen bij British Steel na redding door overheid

De toekomst van British Steel was volgens het bedrijf eerder nog onzeker door moeilijke marktomstandigheden en de hoge kosten om aan milieuregels te voldoen. Als gevolg daarvan zag British Steel zich genoodzaakt om de laatste twee hoogovens in het land in juni te sluiten. Daardoor zouden 2700 banen verloren gaan.

Maar dat plan ging van tafel na ingrijpen door de Britse overheid. Het Britse parlement nam eerder deze maand een noodwet aan die de regering de zeggenschap geeft over British Steel. De regering is nu op zoek naar potentiële private kopers, al blijft nationalisatie ook een optie.