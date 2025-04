Half miljard compensatie voor bedrijven met hoge stroomprijzen

Een dergelijke tegemoetkoming bestond al, in de vorm van de Indirecte kostencompensatie (IKC), maar die eindigde in 2024. De IKC was ingesteld om bedrijven met veel stroomgebruik te compenseren voor de extra kosten die ze maken vanwege het Europese emissiehandelssysteem. Dit kabinet trekt daar nu dus weer 500 miljoen euro voor uit.

Verder komen er belastingvoordelen voor elektrische auto’s voor zakelijke rijders, extra subsidie voor warmtepompen en wordt de plastictaks versoepeld.

Minister Hermans komt vrijdag met een pakket aan maatregelen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 55 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990.