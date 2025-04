NSC maakt draai over handelsverdrag met Zuid-Amerika, is nu voor

Regeringspartij NSC is van mening veranderd over het EU-Mercosur-vrijhandelsverdrag dat de Europese Unie wil sluiten met een aantal landen in Zuid-Amerika. „Waar we eerder terughoudend waren, steunen wij nu dit verdrag”, zei Kamerlid Wytske Postma tijdens een debat over de importheffingen die de Amerikaanse regering wil opleggen voor goederen uit de EU.