Reuters: Rusland verwacht minder inkomsten uit olie- en gasexport

De begroting van Rusland staat al onder druk door de hoge defensie-uitgaven als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het land verwacht nu 200,3 miljard dollar te verdienen aan olie- en gasexport in 2025. Dat is ook 15 procent minder dan eerdere schattingen uit september vorig jaar. De herziening is het gevolg van de lagere olieprijzen.

Ook voor de jaren 2026 en 2027 verwacht het land minder inkomsten uit de export van fossiele brandstoffen, respectievelijk 4 procent en 1,1 procent ten opzichte van de eerdere prognose. In 2028 moet juist 2,6 procent meer inkomsten uit de olie- en gasexport komen.