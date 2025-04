Wall Street omhoog na flinke verliesbeurt

Trump wil dat de Amerikaanse centrale bank de rente verder verlaagt. In een bericht op zijn socialmediaplatform maakte Trump Powell uit voor „meneer Te Laat” en een „grote loser”. Hij is al langer ontevreden over het rentebeleid van de Fed, dat onafhankelijk van de Amerikaanse regering is. De aanhoudende aanvallen op Powell hebben de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed aangewakkerd.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,1 procent hoger op 38.576 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 5210 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 16.061 punten. Op maandag daalden de hoofdgraadmeters nog tot 2,6 procent.

Tesla ging bij aanvang 2,1 procent omhoog. De producent van elektrische auto’s komt na het slot op Wall Street met kwartaalcijfers. Eerder werd al bekend dat de wereldwijde leveringen in de eerste drie maanden van dit jaar met 13 procent zijn gedaald. Tesla lijkt daarbij last te hebben van de kritiek op het werk van topman Elon Musk voor Trump met zijn enorme overheidsbezuinigingen.

Defensieconcern Lockheed Martin, dat onder meer de Joint Strike Fighter en Patriot-luchtafweersystemen maakt, klom 0,1 procent. Lockheed publiceerde meevallende resultaten over de afgelopen periode. Branchegenoot Northrop Grumman, die de B2-bommenwerper en de Global Hawk-drone bouwt, meldde eveneens cijfers. Die vielen minder in de smaak bij beleggers: het aandeel werd 7,3 procent goedkoper.

Ook industrieconglomeraat 3M opende de boeken en steeg 4,5 procent. Andere bedrijven met kwartaalcijfers waren bijvoorbeeld oliedienstverlener Halliburton (min 6,3 procent), medisch bedrijf Danaher (plus 5,2 procent) en Huggies- en Kleenex-producent Kimberly-Clark (min 2,3 procent).