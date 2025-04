Goederenoverslag haven Rotterdam gedaald

Bij ijzererts en schroot kromp de overslag met ruim 28 procent door een lagere vraag naar ijzererts in de staalindustrie. Bij kolen ging het om een afname met meer dan 17 procent omdat kolen steeds minder worden gebruikt voor stroomopwekking. Die trend is al langer te zien. Verder nam de aanvoer van ruwe olie met 1,1 miljoen ton af. Dat kwam door lagere raffinagemarges in Noordwest-Europa waardoor er minder vraag naar olie was door raffinaderijen.

Bij de overslag van agribulk en overig droogmassagoed waren stijgingen te zien. Dat kwam vooral doordat een nieuwe droge bulkterminal in gebruik is genomen. Ook het aantal containers dat werd overgeslagen nam toe.

„De eerste drie maanden van dit jaar kenmerkten zich door een grote mate van volatiliteit van de wereldhandel als gevolg van dreigende importheffingen in de Verenigde Staten en conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten. Deze volatiliteit heeft geleid tot onzekerheid bij bedrijven op het gebied van handel en het doen van investeringen. We zien dat terug in de overslagvolumes en de investeringsbereidheid”, zegt topman Boudewijn Siemens van Havenbedrijf Rotterdam.