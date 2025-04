Betalingsverwerker Adyen getroffen door cyberaanval

Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen is maandagavond getroffen door meerdere ddos-aanvallen. De eerste aanval was rond 19.00 uur en had gevolgen voor klanten in Europa. De problemen werden verholpen, maar rond 20.35 uur meldde het bedrijf een tweede ddos-aanval. De functionaliteiten werden wederom grotendeels hersteld, maar rond 23.35 uur was er opnieuw sprake van een „beperkte beschikbaarheid van diensten”, aldus het bedrijf.