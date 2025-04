Trump valt uit tegen Fed-voorzitter, Wall Street scherp omlaag

Trump is al langer ontevreden over het rentebeleid van de Federal Reserve, dat onafhankelijk van de Amerikaanse regering is. De aanhoudende aanvallen op Powell hebben de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed bij het bepalen van het monetaire beleid van ’s werelds grootste economie verder aangewakkerd. Mede hierdoor daalde de dollar verder, tot het laagste niveau in drie jaar. Op de valutamarkt noteerde de euro op 1,1515 dollar, vergeleken met 1,1375 dollar bij het slot van de Amerikaanse beurzen vorige week donderdag.

Het uitblijven van vooruitgang in de wereldwijde handelsbesprekingen zorgde voor een extra domper bij beleggers. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 2,5 procent op 38.170,41 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 2,4 procent op 5158,20 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 2,6 procent tot 15.870,90 punten. Vrijdag waren de beurzen gesloten voor Goede Vrijdag.

De Amerikaanse beursgraadmeters zijn sinds begin april ongeveer 7 procent kwijtgeraakt, toen Trump een reeks importheffingen aankondigde op goederen uit andere landen. De goudprijs zet ondertussen zijn opmars voort, aangejaagd door de onrust op de financiële markten door het handelsbeleid van Trump en de steeds verder escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. Maandag klom de prijs van het edelmetaal voor het eerst tot boven de 3400 dollar.

Tesla ging 5,8 procent omlaag. De fabrikant van elektrische auto’s publiceert dinsdag zijn kwartaalresultaten. Boeing werd 1,5 procent lager gezet nadat China twee toestellen die waren besteld, weer had teruggestuurd naar de VS. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de handelsoorlog.

UnitedHealth Group ging nog eens ruim 10 procent omlaag, na het verlies van meer dan 20 procent vorige week. Het zorgconcern trok toen zijn verwachtingen voor de rest van het jaar in omdat de zorgkosten veel harder opliepen dan eerder geraamd.