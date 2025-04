Stroopwafels met een goede (na)smaak

De broers Martin en Martijn Markus zijn eigenaar van Markus & Markus Stroopwafels. Waar hun opa alles nog met de hand deed, is het productieproces nu gemechaniseerd. Een lopende band zorgt voor het transport van de hompjes deeg naar de oven. De gebakken wafels komen er met tientallen tegelijk uit. Ook het gieten van de hete stroop is geautomatiseerd. En het is een machine die de twee wafels op elkaar drukt.

Maar het bereiden van het deeg blijft handwerk, vertelt bedrijfsleider Martijn Markus. Bloem en boter zijn natuurlijke grondstoffen en hebben daardoor niet voortdurend exact dezelfde eigenschappen. Markus: „Onze medewerkers die het deeg bereiden, moeten aanvoelen wanneer het mengsel goed is. Ik noem dat op zijn Duits het Fingerspitzengefühl.”

Ook het bereiden van de stroop volgens eigen recept noemt hij mensenwerk dat niet door een machine kan worden overgenomen.

Smaak

Smaak is het sleutelwoord voor het in Waddinxveen gevestigde bedrijf. Om de juiste smaak te verkrijgen, moeten de bakovens op aardgas worden gestookt. Markus: „Een elektrische oven is veel goedkoper, maar de stroopwafel smaakt dan echt anders.”

Daarmee kaart hij een bedreiging aan. De aardgasprijs steeg in 2024 met 60 procent. Dit jaar loopt hij naar verwachting nog verder op.

„Een oven op elektriciteit is veel goedkoper, maar de stroopwafel smaakt dan echt anders” Martijn Markus, directeur stroopwafelfabriek

Ook de prijs van de bloem stijgt. Bloem wordt gemaakt uit het binnenste deel van de graankorrel. Kwalitatief hoogwaardig graan wordt duurder, onder meer door een stagnerende aanvoer uit Oekraïne, de graanschuur van Europa.

Markus & Markus ontkomt er niet aan om de hogere kosten in de prijs van stroopwafels door te rekenen. Tot nu toe leidt dat nog niet tot omzetverlies.

Tijdens de coronapandemie een paar jaar geleden daalde de omzet wel enorm. De verkoop aan marktbakkers stagneerde destijds. Stroopwafelacties waren er niet. Mensen moesten naar de supermarkt voor de noodzakelijke boodschappen. Supermarkten werden daardoor voor Markus & Markus een nieuwe doelgroep.

Markus: „Het is ons gelukt grote spelers binnen te slepen. Ons product ligt nu bij Albert Heijn, Dekamarkt, Vomar en Hoogvliet op de plank.” De supermarkten zorgen voor een stabiele en hoge verkoop, zegt de bedrijfsleider.

„Stroopwafels bakken gebeurt nu anders dan honderd jaar geleden in een ambachtelijke bakkerij .” beeld Fred Libochant Fotografie

Belangrijke klanten zijn nog altijd acties voor goede doelen. Wie kent niet de vraag: „Wilt u stroopwafels kopen voor het goede doel?” De wafels vinden via vrijwilligers van kerkelijke en maatschappelijke organisaties hun weg naar de consument. Markus is onder de indruk van hun inzet. „Van dat enthousiasme word ik echt blij.”

Opstapelen

Organisaties bestellen al snel honderd dozen van vijftien pakjes. Deze hoeveelheid past nauwelijks in een personenauto. „Een bestuurder van een VW Golf stapelde dozen op tot aan het dak en hield er nog één over. De losse pakjes moesten daaruit gehaald worden om er nog een gaatje voor te vinden”, geeft Markus een voorbeeld.

Hij vindt het overigens fijn om als commercieel bedrijf iets te kunnen betekenen voor goede doelen. De broers willen zich alleen met het vak van stroopwafels maken bezig zijn, maar ook goed omgaan met hun personeel. Ze hechten aan waarden en normen. Ze verwachten onder meer net taalgebruik. Ook draait het bedrijf vol continu, maar niet op zondag.

Wat het personeelsbeleid betreft is Boaz voor de broers een voorbeeld. Boaz had oog voor het welzijn van de maaiers op het veld en begroette het werkvolk met „De HEERE zij met ulieden!” Markus: „De stroop zit in ons bloed, maar de liefde in ons hart.”