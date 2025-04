NSC-fractie kiest Van Vroonhoven unaniem als fractievoorzitter

De benoeming is geen verrassing. Van Vroonhoven verving Omtzigt al eerder toen hij ziek thuis zat. De afgelopen maanden deelden de twee NSC’ers het fractievoorzitterschap. Het was Van Vroonhoven die de belangrijke onderhandelingen deed, zoals onlangs over de voorjaarsnota.

Bij de zaterdagavond op NPO2 uitgezonden talkshow Dit is Tijs gaat Van Vroonhoven ook in op de vraag of ze lijsttrekker wil worden als er weer verkiezingen komen. „Op dit moment is het niet mijn ambitie, ik sta er nu heel neutraal in”, zei ze daarover. „Ik ben nu gefocust op de moeilijke tijd die we met elkaar ingaan.”