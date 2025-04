Truckfabrikant Volvo schrapt honderden banen in VS om heffingen

Volvo verwacht op drie locaties in de VS tussen de 550 en 800 mensen te ontslaan. Het Zweedse concern heeft in Noord-Amerika bijna 20.000 mensen in dienst. Een woordvoerder van Volvo noemt het spijtig dat er banen verloren gaan, „maar we moeten de productie in lijn brengen met de gedaalde vraag naar onze voertuigen”.