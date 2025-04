Aanstaande regeringspartij wil snel ingrijpen bij Deutsche Bahn

„Dit is geen project dat we pas aan het eind van onze termijn willen aanpakken. Beslissingen over het bestuur en de raad van commissarissen moeten aan het begin komen”, zei fractievoorzitter Ulrich Lange van CDU/CSU tegen persbureau dpa. Tegenover de Süddeutsche Zeitung verklaarde hij dat de achtkoppige raad van bestuur moet inkrimpen tot drie personen.

Deutsche Bahn heeft onder andere door verouderde sporen problemen met de stiptheid. Het bedrijf is bezig met een grote onderhoudsoperatie, die ook voor vertraging zorgt. Om de investeringen in infrastructuur te bekostigen verkocht het concern de afgelopen jaren dochterondernemingen, waaronder Arriva.