Vance: VS optimistisch over stoppen oorlog Oekraïne

„Ik wilde de premier op de hoogte stellen van sommige onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... zelfs in de afgelopen 24 uur denken we dat we interessante dingen te melden hebben”, aldus de vicepresident. Hij benadrukte dat de onderhandelingen nog bezig zijn en hij er niet op vooruit wil lopen. „Maar we zijn wel optimistisch dat we deze zeer brute oorlog hopelijk kunnen beëindigen.”

Vance en Meloni zagen elkaar donderdag ook al in het Witte Huis. De twee reisden daarna naar Rome voorafgaand aan het paasweekend. Vance, die zich heeft bekeerd tot het katholicisme, ontmoet vrijdag ook kardinaal Pietro Parolin, de tweede man in het Vaticaan.