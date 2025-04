ING: schok van half miljard voor Nederland bij farmaheffingen VS

Volgens ING exporteert Nederland jaarlijks voor 35,5 miljard euro aan geneesmiddelen en wordt voor 23,6 miljard euro aan farmaceutische producten geïmporteerd. De schok van een half miljard kan volgens de bank op de middellange termijn toenemen als er in de VS alternatieven worden gevonden voor Nederlandse producten. Dan heeft ING het over een termijn van zes tot tien jaar. De bank zegt dat het allerminst zeker is dat die productiecapaciteit wordt gevonden in de VS door de economische onzekerheid over Trumps beleid.

Andere Europese landen die kwetsbaar zijn voor heffingen zijn volgens ING vooral Duitsland en Ierland. Door de heffingen wil Trump dat er meer geneesmiddelen in eigen land worden geproduceerd om zo minder afhankelijk te zijn van buitenlandse leveranciers, met name in China en India.

ING denkt dat de prijzen in de VS zullen stijgen als gevolg van de heffingen. Verder zegt ING dat producenten van zogenoemde generieke medicijnen, kopieën van oorspronkelijke medicijnen, de Amerikaanse markt kunnen gaan mijden, waardoor er in de VS tekorten kunnen ontstaan en er meer van die middelen op de Europese markt komen. Dat zou dan weer de prijzen omlaag kunnen duwen, waardoor Europese fabrikanten minder geneigd kunnen zijn om productie naar Europa te halen, zoals de Europese Commissie graag wil.

ING zegt dan ook dat de Commissie moet opletten door de Europese farmaciesector te beschermen, terwijl tegelijkertijd stappen worden gezet om meer productie van de belangrijkste generieke medicijnen naar Europa te halen.